Aes Tietê e Triunfo Transbrasiliana foram as grandes apoiadoras do evento final

Na manhã desta quinta-feira (29), foi realizado no Horto Florestal de Lins, o evento de encerramento das comemorações ao Dia Mundial da Água em Lins.

Neste ano a abertura foi realizada dia 16 de março no Museu. O evento principal aconteceu dia 22 de março, na Casa da Cultura de Lins, com a participação de mais de 1500 pessoas.

Representando o prefeito Edgar de Souza, o vice Carlinhos Daher, esteve presente, ao lado do presidente da Câmara dos vereadores, Rogério Barros, do secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Leandro André da Silva, do Superintendente da SABESP, Antônio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua), que representou todos os parceiros, os vereadores, Akio, Pedrinho e Macalé, também Dorival Pagani Junior, Presidente da Triunfo Transbrasiliana e Larissa Vanuche, representando a Aes Tietê.

Na oportunidade Carlinhos fez o uso da palavra e agradeceu em nome do prefeito por mais uma edição de sucesso dessa comemoração tão importante para o município. “A união dos poderes e da população é imprescindível para que possamos melhorar a sociedade e o ambiente onde vivemos. Que não só nessas ações, mas todos os dias, tenhamos consciência da importância da água em nossas vidas”, destacou.

A Banda de Musica do 37º BIL, sob a regência do Tenente Rogério, abrilhantou o evento. Os presentes realizaram o plantio de árvores nativas, próximo as nascentes existentes no Horto.

Os organizadores do evento “Sabesp e Prefeitura de Lins”, avaliam como muito positiva as ações deste ano de 2018. “A prioridade é conscientizar a população que a água é nosso maior bem, temos que cuidar para que nossas próximas gerações possam usufruir desse bem tão preciso”.

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação