Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Lins, Sabesp e parceiros, realizam o concurso #ForaDengueLins,

O concurso que acontecerá no período de 03/06/2019 a 12/06/2019 tem o intuito de desenvolver ações de mobilização social pela população linense quanto ao combate e desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, por meio da eliminação de possíveis criadouros, conscientização das comunidade para acabar com os focos, com o fim de conter a epidemia de dengue, transmitida pelo mosquito que está em expansão no município.

As sucessivas epidemias de Dengue e a possibilidade de epidemia do Zika Vírus e Chikungunya exigem ações urgentes de combate ao seu vetor, o mosquito Aedes aegypti, através da eliminação dos locais necessários para sua reprodução.

Considerando o amplo alcance, a facilidade, interesse e uso da população das redes sociais a campanha se potencializará, motivando a participação de pessoas ou grupos de pessoas de toda a cidade.

Para mais informações, acesse o link: https://www.lins.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/7450/Campanha-de-Combate-a-Dengue

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins