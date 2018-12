Na manhã desta sexta-feira (07), o secretário de Negócios Administrativos, Lucas Pavezzi, acompanhado da Assistente Social, Silvia Helena Lanz, esteve na BSB – Brasil Safety Brands – pra uma doação de calçados.

Cerca de 1.000 calçados de Equipamento de Proteção Individual – E.P.I. – foram doados para servidores da Prefeitura de Lins.

O secretário de Negócios Administrativos, Lucas Pavezzi, agradeceu a iniciativa e comentou “fico feliz em saber que nós e a BSB compartilhamos do mesmo pensamento: segurança em primeiro lugar. É nesse sentido que nosso governo, liderado pelo Prefeito, Edgar de Souza, tem dado especial atenção às questões de segurança do trabalho, pois entendemos e reconhecemos a importância dos servidores municipais. Hoje a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho – Cipa – já é realidade na Prefeitura, inclusive com realizações anuais de Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – Sipat -”.

Também estiveram presentes o Presidente da BSB, Antônio Maurício, o coordenador de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, Paulo Henrique da Luz e a gerente Comercial, Cintia Ramos.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins