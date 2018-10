A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado e Gerência de Turismo, receberá a “Carreta da Hospitalidade”, que oferecerá capacitações que beneficiarão a mão de obra local por meio do Programa Estadual Via Rápida.

Os cursos ministrados serão: camareira, garçom e bartender e terão início no dia 18 de outubro de 2018.

Os horários de aulas serão: camareira das 8h às 12h; garçom das 13h às 17h e bartender das 18h às 22h. A carga horária total é de 80h de segunda a sexta-feira.

Durante todo o curso a carreta permanecerá na Praça Frederico Ozanan, ao lado do Terminal Rodoviário de Lins.

Interessados em participar, basta efetuar as inscrições na Prefeitura de Lins, localizada na Avenida Nicolau Zarvos, 754 e ir até a sala 42 entre as 08h30 e 11h30 e 14h30 e 17h30 entre os dias 09 e 10 de outubro. É necessário que o munícipe leve o RG, CPF, email, telefone e cadastro no Via Rápida.

A seleção será executada pelo sistema do Via Rápida e contemplará 60 pessoas, sendo 20 para cada curso.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins