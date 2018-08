No último sábado (25), a Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou o V Campeonato de Pipas no Centro Social Urbano – CSU -, com a participação do secretário de Esporte e Lazer, Luíz Henrique Ramos da Silva, representando o Prefeito, Edgar de Souza.

O campeonato teve por objetivo, valorizar a brincadeira e conscientizar os participantes a não utilizar cerol, linha chilena entre outros materiais cortantes.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, “resgatamos a memória de uma das brincadeiras mais antigas e, estimulamos práticas saudáveis e a integração com a família. Nosso objetivo foi mostrar que é possível brincar e se divertir sem utilizar materiais cortantes na linha da pipa”, declarou.

O evento distribuiu gratuitamente pipas, rabiolas e linhas.

O campeonato premiou os competidores nas categorias: Menor Pipa, Maior Pipa, Beleza e Engenhosidade.

Os campeões foram: Willian Alencar da Silva, nas categorias Menor e Maior Pipa; Gustavo Henrique da Silva Carneiro, na categoria Beleza e Arthur Gabriel da Silva Carneiro na categoria Engenhosidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins