A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio da ABBC – Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – realizou nesta quarta-feira (12), a palestra “O Cuidado em Saúde para Prevenção do Suicídio”, ministrada pela enfermeira do CAPS 1 e CAIS Clemente Ferreira, Ana Hilara Gouvea, com a presença da Gestora da ABBC, Flávia Fernandes.

A palestra faz parte da programação da campanha “Setembro Amarelo”, a qual busca conscientizar sobre a prevenção do suicídio com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e, suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro desde 2015, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações.

Confira a programação para o “Setembro Amarelo”

Dia: 14/09 – Palestra: Setembro Amarelo – Prevenção do Suicídio

Horários: 08h, 10h e 14h

Locais: 08h e 14h – Centro de Formação do Mirim de Lins – Rua Santos Dumont, 551 | 10h – Fundação Casa – Rodovia David Eid, 490 – Km 1,5

Dia: 18/09 – Palestra: Setembro Amarelo – Prevenção do Suicídio

Horários: 08h e 16h

Local: JBS – BR-153, s/nº – Zona Rural de Guaiçara

Dia: 28/09 – Palestra: Setembro Amarelo – Prevenção do Suicídio

Horário: 10h

Local: Fundação Casa – Rodovia David Eid, 490 – Km 1,5

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins