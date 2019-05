Nesta quarta-feira (22), a Prefeitura de Lins, por meio da Diretoria de Posturas em parceria com a Atividade Delegada realizou mais uma limpeza de terreno particular.

A ação faz parte do Decreto nº 11.736, de 30/04/2019, onde os proprietários tiveram o prazo de dez dias para realizar a limpeza do imóvel. Posteriormente, os fiscais de posturas realizaram o levantamento em seus setores de todos os imóveis que continuam com mato, dos quais estão sendo multados e repassados para o setor da limpeza pública efetuar a limpeza e, posteriormente ser lançado o T.S.D. – Taxas de Serviços Diversos -.

Em todo o município, 35 agentes de endemias ajudam na fiscalização, além de 88 agentes comunitários de saúde e 08 agentes de endemias contratados para reforçar a equipe.

Em nosso município, todas as unidades de saúde estão preparadas para fazer a hidratação dos pacientes e, conforme a necessidade da população será estudada qual unidade de saúde ampliará o horário de funcionamento, já que por enquanto apenas a unidade de saúde do Morumbi está funcionando até às 21h.

Ressaltamos que as Equipes de Agentes de Controle de Vetores e Agentes Comunitários de Saúde estão desenvolvendo as ações de bloqueio e redução de possíveis criadouros, atuando nos Bairros onde foi confirmada a doença.

Ressaltamos que é de extrema importância ficarmos atentos aos cuidados preventivos contra o mosquito transmissor, bem como aos sinais e sintomas das doenças (febre e mais dois dos seguintes sintomas: dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, vômito, diarreia, manchas avermelhadas na pele) e neste caso, procurar a Unidade de Saúde mais próxima, a fim de que possamos realizar diagnóstico precoce e tratamento oportuno, possibilitando a agilização e qualidade do atendimento e as ações de controle na tentativa de evitar o surgimento de novos casos de Dengue, da Chikungunya e do Vírus Zika.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins