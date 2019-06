A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentado, realizará audiência pública pertinente ao desenvolvimento urbano, que será realizada no CEAC – Centro de Extensão e Ação Comunitária, localizado na Rua José Maria Antunes, número 100, no bairro Ulysess Guimarães, no dia 05 de junho de 2019, às 19 horas e 30 minutos, oportunidade em que será ouvida a comunidade acerca da destinação de terrenos localizados no bairro Residencial Ulysses Guimarães, a serem doados pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para o município.

A realização da audiência obedecerá o prescrito no Decreto Municipal 11.335/2018, que disciplina as audiências públicas a respeito do desenvolvimento urbano e será aberta ao público, especialmente aos moradores do bairro Residencial Ulysses Guimarães, para a efetiva participação popular.



Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins