No dia 8 de julho, a Prefeitura de Lins através da Coordenadoria de Cultura, realizará a 3ª edição do Arte & Cultura na Praça Coronel Piza. O evento que terá início às 9h, se estenderá até as 14h, com a presença e a participação de artistas e artesões da cidade, que durante todo o evento deixarão seus trabalhos em exposição e comercialização.

De acordo com o coordenador de cultura, Francisco Di Mauro Junior, o objetivo do evento é levar a população tudo aquilo que é produzido na cidade e de certa forma não é de acesso de todos. Segundo ele, todos esses artesões são cadastrados na Casa do Artesão em Lins. “Tem dado certo esse formato do evento envolvendo arte e cultura. O nosso intuito é realizar sempre, atraindo cada vez mais os artistas e artesões de nossas cidade”, finalizou Junior.

Os interessados em se cadastrar, devem entrar em contato pelo telefone (14) 3523 6631, ou se dirigir até a rodoviária, no box 20, onde a Casa do Artesão está localizada.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação