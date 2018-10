A Prefeitura de Lins informa que estão abertas as inscrições para o 1º Concurso de Contos “Cidade de Lins”, destinado a escritores nascidos ou residentes na área geográfica de Lins, num raio de 100 km.

O concurso tem como objetivo, incentivar a escrita em língua nacional, bem como o surgimento e o reconhecimento de novos talentos literários.

Qualquer pessoa acima de 18 anos poderá participar, desde que seja nascida e residente nas cidades inscritas no anexo 3 do edital, mediante comprovação: xérox de identidade, carteira profissional ou atestado de residência.

O concurso privilegia a variedade temática: serão selecionadas obras com temáticas diversificadas, de diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Não serão selecionadas obras que apresentem preconceitos, estereótipos ou discriminação de qualquer ordem, ou conteúdo que fira os direitos humanos. Da mesma forma, não serão selecionadas obras que contenham teor doutrinário, panfletário ou religioso. A produção da narrativa textual deverá ser inédita e conter, no mínimo, 03 páginas completas e, no máximo, 10 páginas.

O concurso contará com 05 premiações. 1º lugar receberá o valor de R$ 1.500; 2º lugar receberá R$ 1.200; o terceiro lugar receberá R$ 1.000; o quarto lugar receberá R$ 800 e o quinto lugar receberá R$ 500.

As inscrições estarão abertas até o próximo dia 31 (quarta-feira). Os interessados devem acessar o link para mais informações: https://www.lins.sp.gov.br/arquivos/54_1%C2%BA_concurso_de_contos_da_cidade_de_lins.pdf e efetuar a inscrição na Casa da Cultura, localizada na Avenida José da Conceição, 111.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins