Na última segunda-feira (23), a Prefeitura de Lins, através da secretaria de Assistência Social realizou um passeio com idosos do Serviço de SCFV – Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do CRAS –

Miguel Padeiro. Os idosos passaram momentos de alegria e lazer na Fazendinha Tropical de Lins.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins