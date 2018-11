A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas, Secretaria de Meio Ambiente e Centro de Ressocialização – CR – realizou nesta semana, limpeza e zeladoria da Praça da Igreja Nossa Senhora de Lourdes.

No dia 20 de dezembro (quinta-feira), será realizada a 23ª edição do tradicional Natal Solidário – Pedrinho & Amigos. A festa será realizada partir das 19h na Praça da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Rua Paulo Lusvarghi, no Rebouças.

