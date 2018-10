A Prefeitura de Lins está realizando a limpeza do Cemitério da Saudade e do Cemitério São João Batista para oferecer aos visitantes maior conforto no Dia de Finados. O trabalho está sendo feito por meio da Susop – Secretaria de Obras Públicas, e vão até 31 de outubro. O principal objetivo do serviço é tornar o ambiente mais agradável para os familiares e amigos que fazem visitas aos jazigos no dia 02 novembro.

Os profissionais de limpeza pública estão realizando trabalho de caiação dos túmulos, varrição de corredores nos arredores do espaço e retirada de entulhos que acabam se acumulando como galhos e folhas de árvores. O objetivo da Susop é garantir que esses visitantes encontrem um local adequado e um ambiente propício para recebê-los.

A secretária de Obras, Valentina de Lorenzo, destaca que periodicamente é realizada limpeza nos cemitérios municipais, porém infelizmente, devido a ação de vândalos os banheiros foram danificados, também alguns munícipes descartam lixo no interior dos cemitérios o que dificulta a zeladoria.

“Todo ano realizamos esta tarefa. Fazemos capina, varrição e desobstrução dos caminhos entre os túmulos para que o espaço esteja limpo para receber visitantes, sempre obedecendo a cronograma de Limpeza Pública do município, de forma que no dia de finados o espaço esteja limpo”, destacou.

A Prefeitura de Lins informa ainda que a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológia, realiza o serviço de orientação e prevenção contra mosquito Aedes aegypti.

Missa de Finados

A curia Diocesana de Lins informa que no dia 02/11 haverá a tradicional Missa de Finados nos seguintes horários:

Cemitério da Saudade – às 07h, 09h e 16h;

Cemitério São João Batista – às 09h e 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins