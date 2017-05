A Prefeitura de Lins através da Secretaria Municipal de Saúde, ABBC e Divisão de Saúde Mental realizaram nesta última quarta-feira (17), o III Simpósio de Saúde Mental “Dialogar é Preciso”.

O evento que aconteceu no Unisalesiano, já vem sendo realizado há 3 anos para marcar o dia 18 de maio, no qual é comemorado o dia da luta antimanicomial e também para promover o diálogo entre profissionais da rede de saúde, educação e assistência.

“Tratar não é trancar”

As palestras foram ministradas por profissionais que atuam na rede de Saúde Mental do município de Lins e abordaram temas como “Cutting” (automutilação) em adolescentes, Os princípios do tratamento da dependência química, Transtornos mentais mais comuns: Ansiedade e Depressão e ainda sobre o Declínio cognitivo do envelhecimento.

Após cada palestra foi aberto um espaço para perguntas e discussões, que de acordo com a coordenadora da Saúde Mental, Flávia Fernandes, foram muito enriquecedoras para o processo de qualificação do Simpósio. “A participação do público foi muito significativa. As discussões proporcionaram ainda mais reflexões da prática e do cotidiano, melhorando a assistência prestada”, explicou.

O evento reuniu ao todo cerca de 250 participantes e os alimentos arrecadados nas inscrições serão doados pelos pacientes do CAPS infantil ao CREBIM.

Fonte e Foto: CODEC – Coordenadoria de Comunicação