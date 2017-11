Na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura de Lins através das equipes da Secretaria Municipal de Obras, realizou uma força tarefa em diversos pontos da cidade, para reparar os danos causados pela chuva da última noite (21), onde em uma hora choveu cerca de 80 mm, causando as cheias dos córregos Campestre, Barbosa e Barbosinha.

A equipe de Limpeza Pública esteve prestando atendimentos no bairro Garcia, na Marginal Tiradentes, na Rua Elias Gonçalves Salvador, na rotatória da Rodoviária, na Rua Gumercindo Pereira dos Reis, no bairro Santa Maria, na rotatória da Rotunda, na Avenida José da Conceição, em frente à Casa da Cultura, na Unidade de Saúde do bairro São João, Rua Joaquim Francisco Valente, no bairro Tangará e também na Rua Catarina Sales da Exaltação.

Além disso, a secretária de Assistência Social, Rita de Freitas, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Adelina Dinalli, o coordenador da Defesa Civil de Lins, Wagner Saoncella, a gerente de Comunicação, Andressa Valsecchi e a gerente de Habitação, Adriana de Oliveira acompanhados de assistentes sociais e voluntários, estiveram nas 30 residências afetadas com a chuva com o objetivo de conhecer as reais necessidades dessas pessoas, para que a Prefeitura possa prestar assistência e oferecer ajuda no que for preciso.

A Prefeitura pede também a atenção reforçada dos motoristas e pedestres, pois o trecho entre a rua Paulo Giraldi e Dom Pedro II, estará interrompido ao tráfego de veículos até a completa recuperação da via, onde uma galeria rompeu.

