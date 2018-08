Com o objetivo de fiscalizar e orientar,a Prefeitura de Lins, através do setor de Fiscalização de Posturas, Guarda Municipal, Trânsito, Polícia Civil e Conselho Tutelar juntamente com a Polícia Militar, realizaram na última segunda-feira (20), fiscalizações nos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, praças e em alguns pontos estratégicos, com o objetivo de fiscalizar possíveis irregularidades, assim como, manter a ordem nos estabelecimentos comerciais e logradouros públicos.

Foram notificados locais em situação de irregularidade, como falta de alvará de funcionamento e o AVBC/CLCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/ Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros– e por não possuir placa obrigatória de proibido fumar e de sinalização de câmeras e filmagem no ambiente interno.

O gerente de Posturas, Francisco Chagas, esclarece que 10 estabelecimentos visitados, 05 foram notificados e 01 foi autuado por não possuir placa de proibida bebida para menores.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins