A Prefeitura de Lins, através da Susop – Secretaria de Obras Públicas – vem realizando diversas obras nas vias do município.

Nesta semana, mais um trecho da Rua Guararapes, no Bairro do Rebouças e a Rua Val de Palmas, no Jardim Americano, receberão recape.

Diversos outros trechos de ruas de nossa cidade, receberam benfeitorias.

O recape objetiva recuperar a malha asfáltica, proporcionando melhores condições de tráfego, tornando o trânsito mais eficiente.

As melhorias são custeadas por emendas parlamentares e recursos próprios.

Sinalização

A Prefeitura de Lins, através da Diretoria de Trânsito, realizou sinalização no solo da travessia elevada da Avenida da Saudade, no Bairro do Ribeiro.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins