A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Educação, realizou na última quinta-feira (29), a tradicional distribuição de ovos de Páscoa no município. O vice-prefeito, Carlinhos Daher, representou o Prefeito Edgar de Souza e realizou a entrega simbólica dos ovos para os alunos da Emei Dom Walter Bini.

A entrega que acontece desde 2013, quando Edgar de Souza assumiu a Prefeitura de Lins, já é tradicional no município e chega ao seu 6º ano consecutivo.

De acordo com a Secretária de Educação, toda rede recebe os chocolates. “Desde as creches, pré-escola, ensino fundamental do 1º ao 5º ano das escolas estaduais”, explicou Denise Magnoler.

Ao todo, foram entregues aproximadamente dez mil ovos de chocolate nas creches municipais, creches filantrópicas, escolas Municipais, Estaduais Ciclo I e entidades filantrópicas.

Para o vice-prefeito, Carlinhos Daher, a ação é emocionante,“fico muito feliz em estar realizando mais uma vez a entrega dos ovos para nossas crianças, principalmente ao olhar nos olhos de cada um e ver a felicidade deles”, finaliza.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação