A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Educação, ofereceu na tarde da última segunda e terça-feira (10 e 11), muita alegria para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, as duas etapas da pré-escola, alunos do 1º ao 5º ano e alunos do CEP – Centro de Educação Popular – Paulo Freire, assistiram ao espetáculo do Circo Disney.

Cerca de 2.500 alunos da Rede Municipal se divertiram no circo que estava instalado próximo ao Terminal Rodoviário.

No circo, as crianças acompanharam as performances dos trapezistas, malabaristas, equilibristas, mágicos, palhaços, além da Ana, Elza, Olaf, o Incrível Hulk, Homem de Ferro, entre outros personagens.

Segundo Denise Jorge Magnoler, “a arte circense atrai pessoas de todos os lugares para se divertirem, rirem e se emocionarem, foi muito prazeroso envolver os alunos em atividades culturais e proporcionar momentos de alegria a todos eles”, declarou a secretária de Educação.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins