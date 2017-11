Na tarde da última segunda-feira (31), a Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, por meio da Gerência de Turismo, lançou os novos exemplares do guia turístico da cidade, na presença dos membros do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo.

Os guias serão disponibilizados na Prefeitura Municipal, na sala de Turismo, além do PIT – Posto de Informações Turísticas, Paço Municipal, Hotéis da cidade, taxistas e também com os patrocinadores do material.

Na oportunidade, o secretário Israel Alfonso e a gerente de Turismo, Maria Carolina, estiveram presentes, falando ainda sobre o processo de Lins para se tornar MIT – Município de Interesse Turístico, que já está avançado, faltando apenas a sanção do governador do estado, Geraldo Alckmin, que acontece nesta quarta-feira (01).

O secretário falou ainda da viagem à China, da qual embarca no domingo (05), ao lado do prefeito Edgar de Souza e do presidente da Câmara, Rogério Barros. Israel explicou que o material levado por eles ao país asiático, será voltado para o turismo, onde buscarão apoio e investimentos nas áreas do Rio Dourado e das águas quentes de Lins.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação