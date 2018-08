A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL – torna pública mais um investimento à população de Lins.

Por meio de recursos próprios, a piscina olímpica do Centro Social Urbano – CSU -, agora conta com lona térmica, a qual possui alta retenção de calor, reduzindo em até 75% a perda do mesmo em piscina aquecida e, com emissão de raios solares, eleva a temperatura da água de 01 a 4 graus centígrados.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, “a lona térmica tem 350 m² e, ajudará a manter a temperatura da água aquecida em até 30 graus”, declarou.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins