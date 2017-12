Além de mais transparência a medida deve reduzir gastos de até R$ 190 mil/ ano.

A Prefeitura de Lins, seguindo o que há de mais moderno em Gestão Pública, por determinação do Prefeito Edgar de Souza Trindade, dará início esta semana à publicação de atos oficiais por meio eletrônico, através de Diário Oficial disponível no portal do governo na internet.

A criação do veículo eletrônico, que substituirá a divulgação por meio de jornais impressos de grande circulação, foi aprovada através da Lei Orgânica do Município por unanimidade pelos vereadores.

A periodicidade das publicações será de segunda a sexta. De acordo com o Prefeito Edgar, “a implementação do projeto reduzirá drasticamente os custos com publicidade oficial e dará mais agilidade e autonomia ao município, todo munícipe pode ter acesso”. Destaca.

Mudanças similares do impresso para o eletrônico foram feitas recentemente em Campinas e em São Paulo. O prefeito paulistano, João Doria (PSDB), extinguiu a versão impressa do Diário Oficial, permitindo uma economia anual de cerca de R$ 1,5 milhão. Em Lins, a redução estimada de gastos será de R$ 190 mil/ ano.

A primeira edição do Diário Oficial Eletrônico de Lins será publicada nesta quinta-feira (21). “Todo cidadão com acesso à internet pode consultar, de qualquer lugar do mundo a edição que quiser e pesquisar pela informação que procura. É um benefício para o morador e um ganho expressivo em termos de agilidade, transparência e economia para a Prefeitura”, explica o secretário Valdir Bressan.

As publicações oficiais de autarquias municipais e da Câmara Municipal também poderão ser feitas pelo Diário Oficial. Ele está disponível em www.lins.sp.gov.br, na aba de Serviços. As publicações no jornal local do Diário Oficial do Município serão mantidas, atendendo a necessidade do município.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação