Começa nesta sexta-feira (23), a entrega dos carnês do IPTU 2018. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças foram lançados 34.400 carnês, com um valor total estimado de arrecadação de tributos de cerca de R$ 16.700.000,00.

A secretária de Planejamento e Finanças, Carla Ciotto, informa que neste ano os carnês terão início de vencimentos em datas diferentes: ” Os imóveis em que existe construção, ou seja, com lançamento de “Imposto Predial”, o vencimento será a partir de 23 de abril, estes são os carnês que serão entregues a partir de 23 de março. Já os proprietários de imóveis de terrenos terão seus vencimentos a partir de maio, e devem receber os carnês no início de abril”. Explica.

Os primeiros vencimentos começam no próximo dia 23 de abril. O pagamento à vista, em parcela única, dará desconto de 10%. O carnê é lançado em oito parcelas.

Os carnês do IPTU serão entregues em três tentativas, em dias e horários diferentes.

Quem não receber o carnê do IPTU, nem o aviso deixado pelos entregadores, até a data prevista, basta procurar o Paço Municipal, na Rua Olavo Bilac, 640, a partir de 17/04. O horário de atendimento é das 12 às 18 horas. Neste ano as agências bancárias conveniadas para recebimento são: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, Correios, Lotéricas e Correspondente Bancário dos bancos citados.

No site da Prefeitura de Lins é possível imprimir o carnê de IPTU para pagamento ou consultar os valores, basta acessar: www.lins.sp.gov.br/ páginainicial/banner IPTU.

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação