A Prefeitura de Lins informa o horário do expediente administrativo nos dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de Futebol.

Nesta sexta-feira (22), o expediente começará às 12h devido a segunda partida do Brasil na competição, marcada para às 9h. Dia 27/06, quando o Brasil enfrentará a Sérvia será das 08h às 14h.

A alteração do expediente não se aplica aos departamentos que, por sua natureza, não podem sofrer interrupção do serviço público, como plantão do pronto socorro, Guarda Patrimonial, velório, cemitério, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, creches, coleta e remoção de lixo domiciliar.

Comércio

O Sincomércio – Sindicato do Comércio de Lins divulgou que não haverá horário de funcionamento especial do comércio durante os jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol. Sendo assim, o comércio abrirá normalmente, e caberá a cada lojista, aplicar seu horário de funcionamento.

Zona Azul

Dia 22/06, o horário de expediente será das 12h às 18h. Dia 27/06 das 08h às 14h30.

Bancos

De acordo com a Febraban, os bancos terão de informar o horário de funcionamento e atendimentos nos dias de jogos em cartazes afixados nas agências com antecedência de 48 horas.



Confira o expediente:

Para os jogos às 9h:

No interior: das 13h às 17h

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins