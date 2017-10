A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Planejamento e Finanças, informa que a Empresa Paterno Assessoria, vencedora de licitação, está entrando em contato com os contribuintes que estão com cadastro fiscal desatualizado ou que possuem dívidas com o município.

Esta ação visa, além da atualização cadastral, informar aos contribuintes que porventura encontram-se em débito com o município, as opções de negociações/parcelamento. É uma medida que atende a Lei de Responsabilidade Fiscal e as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Estado de São Paulo.

A secretária de finanças, Carla Regina Ciotto, explica que as ligações são realizadas com procedimentos de segurança. “A empresa está entrando em contato de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 15h. Todas ligações são gravadas e seu conteúdo é mantido sob sigilo”, explica.

Os acordos de negociação podem ser solicitados durante o contato telefônico deste setor de apoio, que os encaminha a Prefeitura de Lins, para validação e só então é enviado ao contribuinte. Entretanto quem preferir, ou estiver com alguma dúvida, pode se dirigir ao Paço Municipal, no setor de arrecadação, no horário das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (14) 3533-7000 / Ramal: 7030/7034.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação de Lins