Na manhã de quarta-feira (28), o Secretário de Desenvolvimento Sustentado, Israel Alfonso, representou o Prefeito Edgar de Souza na entrega do contrato de cessão de uso de título gratuito ao proprietário da empresa Sérgio dos Santos Transportadora – ME.

A empresa de Sérgio dos Santos foi a vencedora do processo licitatório que concedeu terreno de 2.500 m² no Parque Industrial I, concorrência pública nº 001/2018, pelo prazo de 30 anos, para a implantação no município de uma transportadora.

Para o Secretário, estas iniciativas colaboram com o crescimento da geração de empregos. “Elas devem ser realizadas constantemente, para que possamos, enquanto município, motivar os empreendedores a consolidarem seus negócios em nossa cidade”.

A empresa possui prazo de cento e vinte dias, contados a partir da aprovação do projeto junto a Secretaria de Obras, para dar início às obras das instalações da empresa e prazo máximo de dois anos, a partir da assinatura do contrato, para iniciar as suas operações.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação