Na tarde da última terça-feira (24), o chefe de gabinete Nilton César Nunes, esteve acompanhado da secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, e representantes das secretaria, onde receberão os proprietários do Trenzinho da Alegria, que por mais um ano realizou uma ação muito especial para as crianças do município.

Os proprietários pelo veículo que realiza passeios pela cidade, com músicas e dançarinos vestidos de personagens, tem uma parceria com a Prefeitura desde 2013, onde crianças das creches e pré-escolas da Rede Municipal de Ensino, realizam passeios de forma gratuita.

Este ano, 1700 crianças participaram da ação que por diversos dias transportou os alunos em passeios animados pelo município. Em virtude dessa parceria que já dura 5 anos, a Prefeitura entregou aos proprietários um certificado de “Amigo da Educação”, em forma de agradecimento pela boa ação.

Carlinhos parabenizou os empresários pela atitude e agradeceu em nome do município, pois além das creches e pré-escolas, outras entidades da cidade também realizaram o passeio, como a Casa Lar, Projeto Envelhecimento Ativo com os netinhos, Residência Terapêutica, Asilo, APAE e todos os servidores do Programa Travessia com um acompanhante.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação