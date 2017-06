Nesta quarta-feira (14), foi realizado na Prefeitura Municipal, a entrega dos agasalhos da Campanha de 2017, com a presença da secretária de Assistência Social, Rita de Freitas, representando o prefeito Edgar de Souza, a presidente do Fundo Social, Adelina Dinalli, o superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho (da Lua) e também o vereador Ademir Chiarapa, representando a Câmara dos vereadores.

Ao todo foram confeccionados 1093 agasalhos, sendo entregue neste primeiro momento 693, para 12 entidades do município que estiveram presentes à solenidade. De acordo com Adelina, mais 400 agasalhos ainda serão distribuídos este mês para mais 6 entidades de Lins.

Os agasalhos foram confeccionados com os recursos arrecadados no Show de Prêmios de 2017, que gerou um valor de R$41.128,59, superando a arrecadação do ano passado, que foi de R$ 40.015,47. Para o superintendente da Sabesp, da Lua, este evento só é possível devido ao esforço e trabalho de todos os envolvidos. “O Show de prêmios é organizado tradicionalmente em parceria entre Prefeitura, Sabesp, 37º BIL, empresas, comércio e população linense, que estão de parabéns por cada ano conseguir superar as dificuldades e fazer uma ótima arrecadação”, afirma.

Na oportunidade Rita fez o uso da palavra em nome de Edgar e falou da alegria de poder aquecer a população de Lins, principalmente aqueles que mais necessitam, como as crianças e os idosos. Ela agradeceu os parceiros e todos os envolvidos neste gesto de amor e solidariedade.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação