A Prefeitura de Lins, Sabesp e parceiros realizaram na tarde da última sexta-feira (06), no gabinete do Prefeito, Edgar de Souza, a entrega simbólica dos agasalhos que serão distribuídos para instituições de caridade de nossa cidade.

Ao todo, 700 agasalhos foram confeccionados com a renda obtida no Show de Prêmios, realizado em maio.

O Vice-prefeito, Carlinhos Daher, participou da entrega representando o Prefeito Edgar de Souza. A Presidente do Fundo Social, Adelina Dinali, agradeceu todos os parceiros por realizar o evento, pela grande contribuição e informou que as doações para as entidades já estão sendo realizadas.

Estiveram presentes, Eder Toyodi, representando o Superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho, o Coordenador da Defesa Civil, Wagner Saoncella, a Secretaria de Assistência Social, Rita de Cássia Junquilho de Freitas, o Vereador, Ademir Chiarapa, representando o Presidente da Câmara, Rogério Barros e demais autoridades.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins