No último domingo (13), a Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer – SEMEL -, realizou no Centro Social Urbano – CSU -, uma manhã de lazer em comemoração ao Dia das Crianças.

O evento contou com a distribuição de algodão-doce, pipoca, picolé, cachorro-quente, saquinho surpresa, muitas brincadeiras, touro mecânico, pula-pula, brinquedos infláveis, ficando o destaque à disputada carreta da alegria, colaborando gratuitamente para a diversão das crianças.

O Prefeito, Edgar de Souza, esteve presente no evento, acompanhado do seu vice, Carlos Alberto Daher, do chefe de gabinete, Nilton Nunes, do secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva e do Vereador, Pedrinho.

Luiz Henrique agradeceu toda equipe de trabalho e declarou, “atingimos todas as expectativas, mais de 1.600 pessoas participaram, se divertiram, tiveram um momento de família, onde filhos e familiares brincaram juntos”, disse.

Edgar de Souza fez menção aos diversos anos que as crianças de Lins ficaram sem se divertirem coletivamente numa data tão especial organizado pela Prefeitura juntamente com os parceiros, possamos realizar um evento para todas as crianças, e finalizou dizendo que o evento estava tão bom que até os adultos se sentiram no direito de ser criança.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Lins, em parceria com Sabesp, Longo Pereira, Alvinho Veículos, Buffe Santa Inês, Dra Márcia Toalhares, Egati Engenharia, Castelo Reino dos Sonhos, EasyLanHouse, Evidência AuditoresIndependentes, Contract Serviço Contábeis, Nutraer Isotônicos e Carreta da Alegria



Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins