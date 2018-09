A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas – Susop -, realizou durante a última semana, diversas melhorias nos bairros do município.

Foi realizada implantação de galeria e caixa de passagem no Jardim Bandeirantes e implantação de bueiro na Rua Sebastião Junqueira de Andrade, recuperação de sarjetão na Rua Hirochi Kato, cruzamento com a Rua Alberto Cardoso, no Bairro do Pasetto.

A equipe concluiu a recuperação do portão da entrada principal da Rotunda e recuperação de acesso secundário do Bairro Jardim Bandeirantes no Lins V e nas vias da Avenida Dr. Joaquim M.P. Negreiros.

Está sendo feita o desassoreamento do trecho final do Rio Campestre.

Na Rua José Lins do Rego foi realizado o nivelamento para construção de guias e recuperação da rua de terra.

A equipe de tapa-buraco executou serviços na Rua Padre João Carelli e Rua Pedro Lemos Garcia, no Bairro São Fernandes.

A equipe de limpeza pública executou serviços na estrada municipal que da acesso à lagoa de tratamento.

Na ponte do Bairro Santa Terezinha, foi feita terraplanagem, restando apenas as erosões laterais para serem corrigidas.

A Prefeitura de Lins realiza diariamente obras de melhorias por nossa cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins