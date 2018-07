A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas – Susop -, realizou durante esta semana, diversas melhorias nos bairros do município.

A equipe de tapa-buraco executou serviço nas ruas Mari Gouveia, no Jardim Arapuã, São Vito, no Labate, Frei Caneca, no Jardim Santa Clara e Riachuelo, no Rebouças.

Foi realizada a construção e revestimento de carneiras, no Cemitério São João Batista. Implantação de galerias na Rua Mathias Pereira Júnior, no Jardim Bandeirantes e implantação de calçadas na Avenida José da Conceição, próximo a Vila Ester.

Foram iniciadas as obras de infraestrutura completa do Jardim Guanabara e a reforma geral do Calçadão Tancredo Neves a construção de caixas elétricas.

Foram feitas as passagens com aduelas, no final da Rua Maestro Guido Belon, no Bairro Santa Terezinha e remanejamento de cerca para obras de infraestrutura na Rua João Batista de Araújo, no acesso do Laticínio Tirolez.

Diversas outras obras estão em andamento no município.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins