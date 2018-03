A Prefeitura de Lins, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas – Susop- divulga relação de serviços realizados na última semana.

Foram refeitas sinalizações de solo na Avenida Nicolau Zarvos, bem como, pintura nas lombadas, escritas de PARE e faixa de pedestres nas ruas.

O Jardim Santa Maria recebeu serviço de terraplanagem e a Gumercindo Pereira dos Reis recebeu implantação de bueiros.

A Avenida José da Conceição, Avenida José Ariano Rodrigues, as praças São José, Edgar Santana, Napoleão Laureano, Praça da Igreja São Benedito e Rubens Furquim, a Rua Flamboyant, a Pista de Cooper e canteiros do Bairro do Xingú, receberam serviços de limpeza.

As ruas Tuiuti, Engenheiro Condé Fontim, José Fava, Padre Eduardo Carvalho e o início da Avenida Coroados receberam tapa-buracos. A equipe segue fazendo mais uma estapa de recapeamento na Rua João Moreira da Silva.

No cronograma de Limpeza Pública, foi feito o recolhimento de galhos e inservíveis no bairro do Pasetto e Rua Demétrio Jorge.

Parque Industrial, Jardim das Paineiras e Rebouças, receberam melhorias.

A Rua Regente Feijó, recebeu reparo de galerias de águas pluviais e o Guapiranga recebeu a construção da última caixa na galeria de águas pluviais. Na Rua Alípio de Carvalho, cruzamento com a Avenida São Paulo, há interdição para a implantação de galeria de águas pluviais.

A equipe de obras está trabalhando para atender a necessidade de todos os bairros, novidades serão divulgadas em breve.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação