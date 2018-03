A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas – Susop- divulga relação de serviços realizados na última semana pela equipe de obras.

Foram realizados serviços de limpeza na Rua São Francisco, cruzamento com a Rua Constituição, também foi feita limpeza na EcoSolutions e no CRAS Toninho Casaveia. Foi realizada limpeza pública também em atendimento de reciclagem, no aterro sanitário e no bolsão de galhos e no terreno do Parque Industrial

Atendimento de roçada mecânica no entorno do CAIC, no córrego Barbosinha e nos bairros Alto da Boa Vista,Tangará, aterro sanitário e na Orla do Rio Dourado.

As ruas Da Felicidade, Pedro de Toledo, Pirajuí, Aldeziro Chan Coqueiro Netto, Rockfeller, José Pastorello e Amélia Eugênio Ribeiro receberam o serviço de tapa-buracos. Na Rua José Silvério do Nascimento, cruzamento com a Rua Dourado do Oeste, foi concluído o sarjetão.

A Rua Pedro Alves Derminio, no Manabu Mabe, recebeu recuperação asfáltica, assim como a estrada até a Fazenda Dr. Maurício, no Jardim São Roque e a Rua Joaquim Prado Negreiros no Morumbi.

Foi realizada a Recuperação de ponte no Guapiranga e a correção de erosão no Jardim Pinheiro.

Nos cemitérios houve recolhimento de resíduos e construção de carneiras.

A Pista de Cooper recebeu novas instalações elétricas para resolver problemas de falta ou á iluminação no trecho perto da Quadra de Areia. E no centro da cidade foi dado início a pintura da sinalização de solo.

A equipe de Obras Públicas têm divulgado semanalmente sua programação diária, para que assim o cidadão possa acompanhar os serviços prestados.

