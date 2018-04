No próximo dia 21 de abril, a cidade de Lins comemora 98 anos, e a Prefeitura de Lins, preparou uma programação de eventos variados, que vão de inaugurações a eventos culturais gratuitos para população.

No próximo dia 06, receberemos o Circuito SESC de Artes que acontecerá na Praça da Auxiliadora às 17h, outros eventos como o Lançamento do Projeto “Meu Bairro Verde”, na quadra do Conjunto Habitacional Paulo Freire, estão na programação.

A população contará ainda com a inauguração da Estufa da EMEF João Alves da Costa, o Lançamento da Expolins 2018, Campeonato de Motocross – Procross , Culto de Ação de Graças – Banda Vineyard na Casa da Cultura, inauguração da Quadra Poliesportiva EMEF Gessy, o tradicional Desfile Cívico do 98º Aniversário de Lins na Praça Joaquim Piza no dia 20 de abril, Passeio Ciclístico Cooperatividade na Praça Joaquim Piza , Show de Paraquedismo no Aeroporto de Lins, Show com Netinho de Paula e Convidados na Casa da Cultura com entrada gratuita, Vernissage – Exposição de Artes Plásticas no Clube Linense, inauguração do Centro Dia do Idoso (CDI), dentre outros eventos que vão até o dia 30 de abril.

Prestigiem!!!

Confira a programação completa do aniversário de nossa cidade no site da Prefeitura de Lins. www.lins.sp.gov.br

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação