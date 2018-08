A Prefeitura de Lins, através da Susop – Secretaria de Obras Públicas -, vem realizando diversas obras nas vias do município.

Nesta semana, parte da Rua Pedro de Toledo, localizada no Centro e a Rua Promissão, localizada no Rebouças, receberam obras de recape.

O recape objetiva recuperar a malha asfáltica, proporcionando melhores condições de tráfego.

Diversos outros trechos de ruas de nossa cidade receberão benfeitorias. As melhorias são custeadas por emendas parlamentares e recursos próprios.

Sinalização

A Prefeitura de Lins, através da Diretoria de Trânsito, realizou a sinalização de solo na Avenida Nilo Noronha, cruzamento com as ruas Major Mattos Guedes e travessa com a Rua Antônio Pereira da Silva, no Ribeiro.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins