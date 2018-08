A Prefeitura de Lins torna público a convocação dos inscritos, bem como o local e horário da realização das provas do Concurso Público para preenchimento de vagas de Atendentes de Atividades Infantis, constantes no item 2 do Edital de Abertura de Inscrições.

A prova será no próximo sábado (12), às 09h, na Escola Estadual Fernando Costa, localizada na Rua 9 de Julho, 1.276, no centro de Lins.

Para a realização da prova

Para a realização da prova, o candidato deverá observar atentamente as informações do item 6 das provas, constantes no Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público nº 001/2018.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 minutos quanto ao horário de início da realização das provas. Não será permitido retardatário, sob pretexto algum. Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido. Para identificação do candidato, será obrigatória a apresentação de documentos oficial de identidade com foto (RG, CHN, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional).