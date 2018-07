A Prefeitura de Lins, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, em parceria com a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, dará início nesta sexta-feira (20), ao PEQ – Programa Estadual de Qualificação Profissional -, com duas turmas para o curso de Assistente Administrativo.

As turmas contarão com 30 alunos selecionados pelo PAT – Programa de Atendimento ao Trabalhador -, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS -, que indicou pessoas cadastradas nos CRAS, situados nos bairros de Lins, bem como ex-bolsistas do Programa Travessia, além dos candidatos que possuem cadastro no próprio PAT.

O curso de qualificação será realizado no SENAI e, ministrado por uma empesa especializada em qualificação profissional, contratada pela SERT – Secretaria de Relações do Trabalho -, por meio de um rígido processo licitatório e pregões eletrônicos. Serão aulas de segunda à sexta-feira, sendo uma turma no período matutino e outra no período noturno, com carga horária de 160 horas.

Os alunos, além de receberem qualificação profissional, receberão bolsas, sendo que os desempregados ganharão R$ 120,00, referentes ao auxílio transporte e mais R$ 210,00 referentes ao auxílio alimentação, totalizando o valor de R$ 330,00.

Para os candidatos matriculados que estão formalmente registrados no mercado de trabalho, só terão direito ao auxílio transporte no decorrer de sua capacitação.

Segundo o Prefeito, Edgar de Souza, o PEQ tem por objetivo, qualificar e requalificar o cidadão, visando atualiza-lo junto ao mercado de trabalho contemporâneo.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins