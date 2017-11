Na terça-feira (07), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Saúde deu início às ações da Campanha Novembro Azul, que vão até o dia 29 do mesmo mês.

As atividades estão acontecendo em diversos locais, como empresas e entidades do município. Além disso, as Unidades Básicas de Saúde e Unidades da Saúde da Família também estão desenvolvendo orientações sobre Saúde do Homem voltada para campanha Novembro Azul.

De acordo com a secretária de Saúde Cláudia Nunes, além da conscientização sobre o tema abordado na campanha, que é o Câncer de Próstata, também será oferecido nas ações PA + Dextro + distribuição de preservativos.

A programação tem o objetivo de fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e desmistificar conceitos em relação à doença. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Confira a agenda de ações em Lins:

Dia: 17/11- Tirolez

Horário: 9h às 12h

Dia: 20/11 – Newdrop

Horário: 14h às 16h

Dia: 21/11 – Lins Country Clube

Horário: 14h às 16h

Dia: 22/11 – Newdrop

Horário: 14h às 16h

Dia: 23/11 – BSB

Horário: 7h às 12h

Dia: 23/11- BSB

Horário: 12h às 17h

Dia: 24/11 – Fundação Casa Vitória Régia

Horário: 9h45 às 11h

Dia: 29/11 – Sabesp

Horário: 8h às 12h

Dia: 30/11/2017 – Santa Casa

Horário: 8h às 12h

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação