Evento reuniu autoridades e imprensa na Fundação Gil Pimentel Moura

Na manhã desta segunda-feira (17), a Prefeitura de Lins, Câmara Municipal, Sabesp e parceiros, realizaram o evento de lançamento em comemoração ao Dia da Árvore e do Rio Tietê na Fundação Gil Pimentel Moura. O Dia Árvore é comemorado dia 21/09 e do Rio é Tietê 22/09. O evento contou com a presença da Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Lins, Adelina Dinalli, representando o prefeito, Edgar de Souza, do diretor da Fundação Gil Pimentel Moura, Luiz Antonio Moura Filho, do superintendente da Sabesp, Antonio Rodrigues da Grela Filho, representando todos os parceiros e demais autoridades e amigos da imprensa.

Alunos da instituição participaram de toda solenidade, na ocasião, os alunos orientados pelo professor Davi, realizaram apresentação musical aos presentes com o repertório de “Ritmos Brasileiros”.

Ações serão realizadas até o dia 28/09 em diversas instituições do município, como, Plantio de Árvore, Soltura de Aves, Colheita de Hortaliças, Exposição de Atividades e muitas outras ações.

O Superintendente da Sabesp, Antonio Rodrigues da Grela Filho, falou em nome de todos os parceiros, agradeceu a participação e o envolvimento de todos, “essas pequenas ações de conscientização e educação são fundamentais para que nossas crianças saibam da importância em celebrar o Dia da Árvore e do nosso Rio Tietê, tão importante para nosso interior”, declarou.

Após a solenidade foi oferecido um delicioso café da manhã.

A Prefeitura de Lins, Câmara Municipal e Sabesp agradecem todos os parceiros:

Secretaria de Estado da Educação Coordenadoria de Ensino Interioria de Ensino – Região de Lins, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, 37º BIL, Defesa Civil, CREA-SP, SENAG, CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Associação Sabesp, AESABESP – Associação dos Engenheiros da Sabesp – Pólo Lins, ADETEC, Incubadora de Empresas, Triunfo Transbrasiliana, Interact, Rotaract, Lions, Rotary, SESCOOP/SP, Unimed, Associação Mulher Unimed, Tirolez, Ibis, AES Tietê, Unimep, Via Rondon, JBS Ambiental, BSB, Usina Lins, Renuka, MSP, Agrofertil, Agrotécnica, BlueTree Park, Unilins, UniSalesiano, IAL, Escola Adventista de Lins, CENSA, SENAI, ETL, Fatec, Etec, IEP, Prevê Objetivo, COMDEMA, Sindicato Rural de Lins, RTE RODONAVES, Águia Rádio Comando, Casa em Dia, ONG SOS Rio Dourado, ONG Olaria, APOL, NEO Ambiente, Centro de Educação Ambiental, Horta nas Escolas, CEPT ElsKoop, Fundação Casa, Mãos que Ajudam, ALC CREBIM, Fundação Gil Pimentel Moura, OLGA, Apae, SSVP, CAIS, COLVAS, Guia de Turismo AlvariRamacini Jr., Passos – Treinamento Esportivo, Comitiva Os Mulandeiros, CR – Centro de Ressocialização Dr. Manoel Carlos Muniz de Lins, CEEJA, Indelével.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins