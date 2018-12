Na tarde desta terça – feira (04), o Prefeito Edgar de Souza e a secretária de Obras Públicas, Valentina de Lorenzo, se reuniram com a equipe para analisar o laudo recebido do CETEC – Centro Tecnológico de Lins – (órgão ligado à Fundação Paulista) em relação a Ponte da Avenida Tiradentes com a Rua Oswaldo Cruz.

O laudo contendo o parecer técnico com a avaliação estrutural da ponte foi elaborado por equipe de profissionais especializados em análise estrutural e em obras de grande porte do CETEC.

O Prefeito, Edgar de Souza, informou que no laudo consta a descrição com a qualificação e quantificação das alterações estruturais observadas na referida ponte e consequentemente todos os seus danos, rupturas do aterro da pavimentação e o comprometimento da estabilidade das paredes, inclusive cita os deslocamentos horizontais e verticais dos blocos de fundação em função do comprometimento da ligação de estacas (madeiras) com bloco, ou ruptura da cabeça da própria estaca.

A secretária de Obras, Valentina de Lorenzo, explica que em se tratando de uma estrutura comprometida, conforme conclusão do próprio laudo, deverá a ponte ser integralmente demolida. Solução esta mais adequada e mais econômica para o município, tendo em vista todos os orçamentos obtidos pelo município na tentativa de recuperação da mesma.

A Prefeitura de Lins, após esta avaliação e laudo especializado que conclui pela substituição iniciará a demolição e o projeto de uma nova ponte, concomitantemente preparará a licitação e contratação de uma empresa para execução da obra, processo este que deverá estar pronto nos próximos dias.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins