Na semana passada, o vice-prefeito Carlinhos Daher, acompanhado da secretária de Obras, Valentina Lorenzo e do diretor de Obras, Jorge Abe, estiveram realizando uma vistoria na EMEF – João Alves da Costa (CAIC), para averiguar o telhado do local.

Segundo a secretária de Obras, toda extensão da escola e a edificação, possui uma cobertura com telhas que são placas de argamassa armada, igual a concreto, em forma de U. Valentina explica que existe muito pouca inclinação, e os tubos condutores, são de pequeno diâmetro embutidos nas colunas de concreto. “Quando as chuvas são de grandes volumes não conseguem escoar pelas rasas calhas e condutores”, afirma.

Carlinhos falou que a maioria desses tubos estão entupidos com resíduos de pombas e outros, causando o transbordamento e escoando pelas paredes e lajes do prédio. “A Prefeitura está elaborando um projeto para solucionar estes problemas da escola. Onde a Secretaria de Obras e Urbanismo está trabalhando nos estudos do melhor a se fazer naquele local e nós estamos atrás de recursos para realizar as futuras obras, que devem custar em torno de R$200 mil”, finaliza o vice-prefeito.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação