Nesta sexta-feira (09), o Prefeito Edgar de Souza, participou do programa “Roy Nelson”, na Rádio Amiga. O objetivo da visita, foi prestar contas a população das ações feitas nos últimos meses e anunciar mais obras em andamento.

A visita do Prefeito acontece constantemente as emissoras de rádio para comunicar a população o andamento das ações do governo. Edgar respondeu aos principais questionamentos da comunidade como asfalto, Refis, investimento na iluminação pública e liberação de verbas para infraestrutura.

Na oportunidade, Edgar falou sobre o recapeamento da João Moreira da Silva, ações de tapa-buracos em vários bairros do município, término do Santa Maria, José da Conceição e sobre o recapeamento da Nicolau Zarvos.

As demais solicitações serão encaminhadas as secretarias responsáveis para que sejam tomadas providências.

“O programa oferece a chance de prestar esclarecimento à população, de forma transparente e objetiva, informando o cidadão sobre a administração da cidade”, explica Edgar de Souza.

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação