Na manhã no último sábado (06), o prefeito Edgar de Souza, ao lado do vice Carlinhos Daher e da secretária de Saúde, Cláudia Nunes, inauguraram a Unidade de Saúde da Família “José Ferreira de Moraes” – Zequinha, no Conjunto Habitacional Paulo Freire.

Na oportunidade estiveram presentes também o presidente da Câmara Rogério Barros, o vereador Aparecido Correia, autor da lei 6.055/ que deu o nome a USF, e também os vereadores Akio, Neto Danzi e Ademir Chiarapa.

A mulher do homenageado, a senhora Tininha, também esteve presente acompanhada dos filhos, onde recebeu uma homenagem da Prefeitura e agradeceu pela lembrança de seu marido.

O evento que encerrou as comemorações de aniversário da cidade, contou com apresentação da Banda de Música do 37º BIL – Batalhão de Infantaria Leve, onde foi executado o Hino Nacional e o Hino a Lins, sob a regência do 2º Tenente Rogério.

O prefeito Edgar de Souza muito feliz, fez o uso da palavra e destacou que é uma grande alegria estar entregando mais uma unidade de saúde para a população de Lins. “Ao todo o município conta hoje com 12 unidades espalhadas pela cidade, 6 de saúde básica e agora 6 de saúde da família”. O chefe do executivo parabenizou toda equipe envolvida no projeto e também todos os funcionários da Prefeitura pela dedicação.

De acordo com a secretária de saúde Cláudia Nunes, a USF do Paulo Freire contará com médico de saúde da família, enfermeiras, vacinas, curativos, coleta do pezinho, grupos terapêuticos de caminhada e agentes comunitárias. “A unidade já está aberta para atender toda população, este é um presente não só para o bairro, mas para toda cidade de Lins”, finaliza.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação