Na última sexta-feira (23), o Prefeito Edgar de Souza, acompanhado pela Secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, realizou a entrega dos Kits Escolares 2018, para alunos da Rede Municipal do Ciclo I – Ensino Fundamental, uma aquisição da Prefeitura de Lins em parceria com a FDE – Fundação para Desenvolvimento da Educação –.

Os alunos de Ensino Fundamental da EMEF João Alves da Costa, CAIC -, receberam: 4 cadernos brochurão (80 folhas cada), 1 caderno de desenho (96 folhas cada), 1 régua de 30 centímetros, 2 caixas de lápis de cor grande em resina termoplástica (12 cores), 8 lápis grafite de resina termoplástica, 4 canetas esferográficas azul, 2 apontadores com depósito, 3 borrachas brancas, 2 tubos de cola branca, 2 caixas de giz de cera (12 cores, tamanho grande), 2 caixas de tinta guache (12 cores).

No kit para os alunos de Ensino Infantil contém: 1 agenda escolar, 2 cadernos de desenho (96 folhas), 2 apontadores com depósito, 2 borrachas brancas, 1 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores), 2 tubos de cola branca (90 gramas), 1 caixa de giz de cera grande (12 cores), 2 caixas de lápis de cor grande em resina termoplástica (12 cores), 4 lápis grafite de resina termoplástica, 2 massas de modelar com 6 cores (90 gramas), 1 pincel, 1 tesoura e 1 caixa de tinta guache (6 cores).

Todos os alunos da Rede Municipal dos Ciclos Ensino Fundamental I e Pré-Escolas receberão os Kits Escolares, totalizando uma média de 2.350 alunos, com previsão de 100% das entregas até o dia 15 de abril.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação