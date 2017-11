Nesta terça-feira (31), a Prefeitura de Lins realizou a assinatura do contrato de cessão de área da Usina Termelétrica de Lins S/A. Na oportunidade estiveram presentes o prefeito Edgar de Souza, acompanhado de seu esposo Alexsandro Trindade de Souza, o vice Carlinhos Daher, acompanhado de sua esposa Fabrícia Daher, o presidente da Câmara Rogério Barros e o secretário de Desenvolvimento Israel Alfonso.

O presidente da Usina e diretor da Ômega engenharia, Carlos Miranda, também esteve presente, acompanhado do diretor de engenharia da GE, John Ingham, do gerente comercial da GE, José Roberto e do diretor da Ômega, Gilberto Bueno.

O evento que reuniu diversas autoridades locais, contou ainda com a presença dos prefeitos da região, Dinho de Sabino, Vadinho de Guaiçara e Dr. Artur de Promissão e os vereadores, Gustavo Jordani, Damião de Souza, Ademir Chiarapa, Baiano do Busão, Pedrinho, Macalé, Roy Nelson e Prof. Akio também estiveram prestigiando a assinatura, ao lado da equipe de governo e diversos servidores municipais.

O investimento que conta com o apoio da Prefeitura de Lins e do Governo do Estado, através da Investe São Paulo, será da empresa GE, portadora da tecnologia da termelétrica e também da Ômega Engenharia, que é a empresa responsável pela implantação do projeto no município. De acordo com os representantes do empreendimento, serão ao todo 2500 pessoas trabalhando na construção da Usina Termelétrica em Lins.

Para o prefeito Edgar, o município vive um momento histórico, onde o trabalho e o esforço coletivo irá contribuir para uma mudança no panorama não só da cidade, mas também da região. “Lins vem de um processo de vencer desafios e este com certeza é o maior deles. Somos protagonistas de um acontecimento maravilhoso em nosso município, onde estamos plantando uma semente, que gerará frutos de extrema importância para nosso futuro”, afirmou o chefe do executivo, que falou ainda que a cidade de Lins abraça esse projeto.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação