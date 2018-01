Na manhã desta última sexta–feira (26), o Prefeito Edgar de Souza, acompanhado da secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, recebeu em seu gabinete, representantes das instituições filantrópicas da cidade de Lins.

O objetivo da reunião foi assinar os Termos de Colaboração com Entidades do 3º Setor que em parceria com a Prefeitura, atendem um total de 790 crianças, que terá um investimento de R$ 3.201.080,00 + gêneros alimentícios para a produção e refeições.

Dentre elas, as creches: São Francisco de Assis, Centro Comunitário São Benedito, Centro Educacional da Infância e Juventude Santa Rita de Cássia, Centro de Educação Infantil São José, Centro Social Dom Bosco, Creche Nossa Senhora Aparecida, Instituição de Educação Quadrangular, Fundação Gil Pimentel Moura – Escola Aurora Ariano Moura.

