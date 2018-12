Na noite da última terça-feira (11), foi realizada a entrega da iluminação natalina da Praça da Bandeira, com a presença do Prefeito, Edgar de Souza.

O projeto, “Natal Espetacular”, visa a preservação do meio ambiente e também é uma oportunidade para o desenvolvimento do turismo com a criação de novos pontos turísticos nas cidades. A decoração natalina da Praça é um convênio do Fundo Social do Estado de São Paulo com o Fundo Social de Lins.

A decoração natalina toda produzida com garrafas pets foi feita pela Prefeitura de Lins por meio do Projeto Varanda – Viver com Arte -, e ajuda dos munícipes que participaram nas doações das garrafas Pets.

Segundo a Presidente do Fundo Social de Lins, mais de 5 mil garrafas Pets foram arrecadadas em toda a cidade, “agradecemos a todos os que participaram, doaram e ajudaram a tornar esse lindo projeto realidade. Pretendemos ampliar o projeto para mais praças no próximo ano”.

Em sua fala, o Chefe do Executivo parabenizou todos os envolvidos e agradeceu a ajuda de cada munícipe, “o sentido do Natal está na simplicidade e na humildade, desejo a todos um santo e abençoado Natal”, declarou Edgar.

Também estiveram presentes para abrilhantar o evento, a Presidente do Fundo Social, Adelina Dinalli, a secretária de Negócios Jurídicos, Daniela Ferrer e a secretária de Planejamento e Finanças, Carla Ciotto, representando o coordenador de Cultura, Francisco Di Mauro Júnior, Regina, o Presidente da Câmara de Lins, Rogério Barros, a técnica Regional do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lúcia Helena Casagrande, a diretora do Projeto Varanda – Viver com Arte -,

Leila Maria Nunes, o coordenador de Defesa Civil, Wagner Saoncella, instrutores e alunos do JEPOE, Carla Garcia, representando o superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho, Noerd Adami, serralheiro que fez a estrutura da árvore de Natal, Marileide, proprietária da banca instalada na Praça, Vitor, eletricista responsável pelo projeto de Natal, diversos moradores do bairro, educadores do Projeto Varanda – Viver com Arte -.

A Praça da Bandeira, está localizada na Rua Don Pedro II.