“(Moscou) está procurando países que ainda querem se relacionar com eles, e isso inclui a Venezuela”, destaca Steven Pifer, ex-embaixador dos EUA na Ucrânia e pesquisador do centro de análises Brookings Institution.

O editor do serviço russo da BBC, Famil Ismailov, concorda e destaca outra vantagem para Putin ao apoiar Caracas: a imagem que pode vender dentro do país.

O governo russo criticou em diversas ocasiões a “interferência” dos EUA na Ucrânia e o envio de tropas americanas para o Mar Negro e o Báltico, como parte das operações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“A Rússia envia bombardeiros para a Venezuela e nós, um navio-hospital”, afirmou o coronel Robert Manning, porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA.Em entrevista coletiva no Pentágono, Manning se referiu ao USNS Comfort, que partiu em meados de outubro rumo à América Central e à América do Sul com a missão de oferecer ajuda humanitária aos refugiados venezuelanos.O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que se trata de “dois governos corruptos esbanjando recursos públicos”.

O governo russo classificou a declaração como “completamente inapropriada” e “pouco diplomática”.

Mas a Rússia não é a única a enviar jatos militares para outros países. Os EUA também mandaram aviões para seus aliados, incluindo a Ucrânia, cujas relações com Moscou permanecem tensas após a anexação da Crimeia.