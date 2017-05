Na noite de ontem (quarta-feira), por volta das 23:50, o investigador de polícia, da Delegacia de Polícia de Promissão, Rodolfo de Magalhães Violato, de 29 anos, morador da cidade de Lins, morreu em um acidente.

Segundo informações, o fato aconteceu na entrada da cidade de Guaiçara, em circunstâncias a serem esclarecidas, veio a colidir frontalmente com uma árvore.

O Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima até a Santa Casa de Lins. Ele não resistiu e veio a óbito. A Polícia Científica de Lins foi acionada para apurar as causas do acidente.



Fonte e Foto: Folha da Noroeste